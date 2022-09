Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Opolu szef Porozumienia wraz z grupą lokalnych działaczy tej partii przedstawił stanowisko swojego ugrupowania wobec sytuacji gospodarczej kraju oraz przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

- Jest jeszcze rok do wyborów. Na pewno jeśli opozycja chce odsunąć PiS od władzy, powinna myśleć o tym, jak się konsolidować, a nie jak się dzielić - powiedział Gowin.

Odnosząc się do głosów z PO o braku możliwości uwzględnienia go na listach największej partii opozycyjnej, lider Porozumienia stwierdził, że on także nie wyobraża sobie siebie i innych działaczy swojej partii na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej.

Działacze Porozumienia odnieśli się też do sytuacji gospodarczej. Ich zdaniem niepokojące jest gdy z jednej strony małe i średnie firmy z powodu radykalnych podwyżek cen energii stanęły na krawędzi bankructwa, a jednocześnie państwowe koncerny energetyczne notują rekordowe zyski.

Według polityków, jednym ze sposobów poprawienia sytuacji przedsiębiorców w obecnej sytuacji byłoby skorzystanie z propozycji Porozumienia obejmujących m.in. obniżenie składki ZUS tym firmom, które zadeklarują utrzymanie zatrudnienia, czy ograniczenie zysków państwowych firm branży energetycznej oraz wynagrodzenia zarządów i członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

