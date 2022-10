Jak przekazano w przesłanym do PAP komunikacie, w przyszłym tygodniu Fundacja Pro - Prawo do życia zaplanowała przeprowadzenie w Warszawie szeregu akcji informacyjnych na temat tzw. edukacji seksualnej oraz konsekwencji homoseksualnego stylu życia. "Kampania społeczna z użyciem furgonetki wyposażonej w plakaty i megafony ma odbywać się w ruchliwym miejscu stolicy obok Urzędu Miasta Warszawa, którego urzędnicy aktywnie wspierają wchodzących do szkół edukatorów seksualnych i aktywistów LGBT" - przekazano.

Prezydent Warszawy wydał wolontariuszom fundacji zakaz organizacji zgromadzeń publicznych w wyznaczonych terminach. Jego zdaniem, obecność furgonetki fundacji w pobliżu budynku ratusza może spowodować "zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich osób pracujących w budynku".

Zakaz Trzaskowskiego uchylony

Fundacja odwołała się od tej decyzji do sądu. W czwartek o godz. 12 odbyła się rozprawa, a sąd uwzględnił odwołanie fundacji i uchylił zakaz Trzaskowskiego. "W opinii sądu, argumentacja prezydenta Warszawy była pozbawiona logiki" - napisano w komunikacie przesłanym przez fundację.

To nie pierwszy raz, kiedy władze Warszawy usiłują zablokować i cenzurować niezależne akcje informacyjne na ulicach stolicy. Nasi wolontariusze spotykają się z regularnymi prześladowaniami ze strony urzędników, którzy starają się usunąć niewygodne dla nich fakty na temat tzw. edukacji seksualnej dzieci, forsowanej w warszawskich szkołach, oraz medycznych, psychicznych i duchowych konsekwencji homoseksualnego stylu życia, promowanego przez Urząd Miasta Warszawa. Cieszę się, że sąd tym razem stanął po stronie wolności – powiedział członek zarządu fundacji Mariusz Dzierżawski.

W najbliższym czasie Fundacja Pro - Prawo do życia zamierza również przeprowadzić w Warszawie kolejne akcje informacyjne na temat skutków aborcji.