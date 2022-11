Prezes TK uczestniczyła w piątek w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Następnie Julia Przyłębska złożyła kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. W rozmowie z PAP prezes Trybunału zwróciła uwagę, że Narodowe Święto Niepodległości ma w tym roku wymiar szczególny. Narodowe Święto Niepodległości dla mnie, jako Polki, zawsze było bardzo ważne. Uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy tuż przy naszej granicy jest wojna, święto Niepodległości ma wymiar szczególny, ponieważ myślimy wtedy o obronie ojczyzny, o obronie suwerenności i jesteśmy zatroskani tym, by tej niepodległości nie utracić - powiedziała prezes TK.

Podkreśliła, że ważnym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie była obecność prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. "Polski Trybunał Konstytucyjny utrzymuje bardzo ścisłe relacje z Trybunałem Konstytucyjnym Litwy. Nasz sojusz, który trwa od wielu wieków, pokazuje, że jesteśmy suwerennymi, niepodległymi państwami i wspólnotowo odnosimy się do tych samych wartości i w taki sam sposób rozumiemy patriotyzm i suwerenność - wskazała prezes Trybunału.

"Każdy z nas myśli o Ukrainie"

Każdy z nas stojąc na placu Piłsudskiego, ale także świętując w swoich domach myśli o Ukrainie zatroskany o to, co będzie i jak to wszystko się skończy. Myślimy o codziennie o naruszanych prawach człowieka, ale też o tym, z jak wielką determinacją Ukraińcy walczą o utrzymanie swojej suwerenności. Uświadamiamy sobie wtedy, w jak dobrych czasach przyszło nam żyć i jak ciężko mieli ci, którzy przez wiele, wiele lat nieśli w sobie tę suwerenność nie mając państwowości. Mam na myśli czasy, kiedy Polska była pod zaborami - wskazała prezes Przyłębska.

Jak dodała, wojna na Ukrainie sprawia, że święto niepodległości nie jest aż tak radosne jak w poprzednich latach. "Kiedy naród ukraiński musi zmagać się codziennie z agresją rosyjską, to nasze święto niepodległości przeżywamy w nastroju zadumy, a jednocześnie radości, że możemy żyć w wolnym, suwerennym państwie" - podkreśliła prezes TK.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec