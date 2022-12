"Gdyby obywatel Kowalski miał jeden nabój do kałasznikowa w swoim domu nie posiadając zezwolenia na posiadanie broni tego typu, to groziła by mu kara do 8 lat więzienia. A tutaj komendant policji wwozi granatniki" - oznajmił były prezydent Bronisław Komorowski na antenie Polsat News.

Dzieje się wybuch, więc się sprawa wydała - zauważył Bronisław Komorowski. Przypomniał, że policja z zasady sprawdza, czy obywatel posiada broń legalnie, ale że Szymczyk sam jest zwierzchnikiem tej formacji, to "na tym dopiero polega dramat". Jeżeli on to przywiózł w porozumieniu z władzami, kolegami z Ukrainy, to chyba jest na tyle świadomy, że złamał przepisy prawa międzynarodowego - oświadczył były prezydent. Z kolei zdaniem Leszka Millera "odpowiada za wystrzał z granatnika ten, kto nacisnął spust". Granatnik sam nie strzela - dodał były premier w Polsat News, precyzując, że spust nacisnął szef KGP. A jak ta broń się tam znalazła? Komendant główny policji ją przywiózł - skwitował. Waldemar Pawlak natomiast stwierdził, że "jeżeli już mówimy o uzbrojeniu, to podstawowe elementy szkolenia dla rekrutów są takie, że trzeba broń zabezpieczyć, trzeba bron rozładować, nie wolno mieć załadowanej broni w pomieszczeniach". To jest taki elementarz, który przy każdym rodzaju uzbrojenia czy nawet pistolecie jest przestrzegany - zauważył były premier.