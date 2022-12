Gen. Jarosław Szymczyk po dwóch dobach opuszcza szpital, do którego trafił po eksplozji w Komendzie Głównej Policji - przekazał RMF FM. Wybuchł tam jeden z prezentów, które generał dostał podczas wizyty w Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji miał być to granatnik. Jak donosi reporter RMF FM, zniszczenia są na trzech kondygnacjach - od parteru do drugiego piętra.

RMF FM ustaliło, że w najbliższym czasie generał Szymczyk ma się stawić przed prokuratorami i zostanie przesłuchany w charakterze świadka, ponieważ śledczy utrzymują, że jest pokrzywdzonym w trwającym postępowaniu. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania eksplozji zagrażającej życiu wielu osób. Grozi za to do 5 lat więzienia. Prokuratura odmawia podawania jakichkolwiek informacji w sprawie śledztwa. "To zbyt poważna sprawa" - podaje portal RMF FM.