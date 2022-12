Informacje posiadane przez podległe mi służby specjalne wskazują, że w związku z niemożnością przekonania do swoich racji kolejnych ministrów przedstawiciele branży nasilają działania lobbingowe w innych resortach, szczególnie takich, które nie znają specyfiki polskiego rynku farmaceutycznego, a w szczególności jego obszaru refundacyjnego - to fragment listu, który trafił w sierpniu do kilku resortów. Wysłany został w samym środku burzliwych negocjacji dotyczących nowelizacji ustawy refundacyjnej.