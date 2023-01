Szef rządu we wpisie na Facebooku odniósł się do zamieszczonego w środę przez Donalda Tuska nagranie na Twitterze, w których mówi o "faktach, które doprowadzają Polaków do szału".

"Donald Tusk to synonim FAKE NEWS"

Tusk: Jesteście wściekli? Zamieńmy tę złość na siłę

Czytamy dzisiaj, że padają kolejne polskie firmy. Popularna gdańska pizzeria New Port znika ze względu na ceny gazu, które ją dobiły. Mieli dopłacić 72 tysiące złotych, ale wtedy jedna porcja frytek u nich musiałaby kosztować 30 złotych, a jedna pizza co najmniej 40 złotych. Jesteście wściekli? Więc zamieńmy tę naszą złość na siłę i zmieciemy tę władzę razem z jej bandyckimi cenami - powiedział szef PO.

Później PGNIG informował, że rachunek, jaki otrzymała pizzeria, został wystawiony za okres dwóch lat, od 19 stycznia 2021 r.