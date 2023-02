“Janusz nie chciałbyś tak 15 minut przed naszym występem rozgrzać publiczność. Takie coś typu - wstajemy, bijemy brawo i kilka ciepłych słów i potem wchodzimy my?" - czytamy na Twitterze kabaretu Neo-Nówka.

My jesteśmy dumni z naszych ministrów! Szanowni, wstańmy i pokażmy, jacy jesteśmy dumni z naszych ministrów! Brawo! Brawo minister Czarnek! Brawo! Wstajemy! - krzyczał w środę Kowalski w Sejmie.

Nigdy nie dojdziecie do władzy! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz? - krzyczał. Śmiejcie się! Nigdy nie dojdziecie do władzy - dodał kończąc swoje wystąpienie.

Przedstawiciele Lewicy zapowiedzieli we wtorek w Sejmie złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zaapelował do innych ugrupowań opozycyjnych o podpisywanie się pod nim.

Wniosek jest pokłosiem afery związanej z dotacjami z resortu edukacji na zakup nieruchomości, budowę lub dostosowanie budynków oraz zakup wyposażenia, które - jak wynika z ustaleń posłów opozycji i dziennikarzy TVN24 - otrzymały organizacje związane z PiS.

W trakcie środowego posiedzenia Sejmu doszło do burzliwej dyskusji. W obronie Czarnka wystąpił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.