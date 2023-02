Oczekiwania co do dzisiejszego, popołudniowegow stolicy są duże, ale, jak pokazuje sondaż, zróżnicowane w zależności od elektoratu. Sympatycy obozu rządzącego w największym stopniu (68 proc.) spodziewaliby się deklaracji o przysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski . Z kolei wyborcy opozycji oczekują raczej „słów wsparcia” (67 proc.), podobnie zresztą jak wyborcy niezdecydowani (51 proc.).

A jakie oczekiwania mają politycy? Nasi rozmówcy zarówno z rządu, jak i z PiS liczą, żepodkreśli znaczenie wschodniej flanki NATO. - Zależy nam na budowaniu świadomości, że tu jest teraz serce Sojuszu. Oczekujemy też jasnej deklaracji “powrotu” Stanów Zjednoczonych do Europy - mówi nam współpracownik premiera Morawieckiego. - Biden przyjeżdża do nas drugi raz w ciągu roku, to duże wyróżnienie dla Polski i wskazanie nas jako lidera NATO w tej części Europy - dodaje rozmówca z Nowogrodzkiej. Jeszcze większe oczekiwania mają w Pałacu Prezydenta. - Liczymy na wzmocnienie instytucjonalne Sojuszu w Polsce, ale też militarne w postaci deklaracji zwiększenia sił NATO-wskich na wschodniej flance. Pytanie, czy możemy się spodziewać jakiejś konkretnej deklaracji - zastanawia się rozmówca z otoczenia głowy państwa.

Aktualnie w Polsce stacjonuje ok. 11 tys. żołnierzy amerykańskich. Ale swoją obecność w ostatnim czasie wzmacniają inni sojusznicy - spodziewać się możemy do 600 Brytyjczyków, minimum 150 Niemców, ok. 140 Chorwatów czy do 120 Rumunów.