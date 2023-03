Chcieliśmy się dowiedzieć, czy trwająca dyskusja zmieniła ocenę papieża Polaka. I tak 77 proc. twierdzi, że nie zmieniła zdania, niemal co dziesiąty twierdzi, że jego opinia się poprawiła. Około 10 proc. ankietowanych przyznaje, że ich ocena papieża pogorszyła się, a tylko 4 proc. nie ma wyrobionego zdania. Patrząc na wyniki poszczególnych elektoratów, widać jeden wspólny mianownik, tzn. w każdym z nich (obóz rządzący, opozycja, niezdecydowani) ok. 80 proc. nie zmieniło zdania. Większe różnice widać w przypadku odpowiedzi, że ocena papieża się pogorszyła. W elektoracie Zjednoczonej Prawicy nikt nie udzielił takiej odpowiedzi, po stronie wyborców opozycji to aż 24 proc., a wśród niezdecydowanych 19 proc.

Najważniejszy wniosek badania

To jest najważniejszy wniosek: reportaż o papieżu w TVN24 nie zmienił stosunku do Jana Pawła II. Jeśli zmienił się na minus, to wśród tych, dla których i tak Jan Paweł II nie jest autorytetem - podkreśla Marcin Duma z United Surveys.

