To jest kampania nieodstawiania nogi, twarda kampania. To będzie starcie o wszystko - stwierdził w TVN24 polityk Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Dodał, że Koalicja Obywatelska "chce pokazać - i to się udaje - że (obietnice Kaczyńskiego - red.) to są tylko zapowiedzi, tylko słowa i że nie jest tak, że jak PiS coś pokazuje, to na pewno to dowiezie, że ich obietnice się zrealizują". - Trzeba to pokazać, obnażyć ich fałsz, obnażyć ich głębokie przekonanie, że są w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - podkreślił Schetyna.

Reklama

Odnosząc się do obiecanego przez Kaczyńskiego podniesienia 500 plus do 800 złotych stwierdził, że nie będzie żadnych pieniędzy, bo gdyby oni dzisiaj powiedzieli poważnie, że chcą pomóc, że chcą waloryzować, to weszliby z tym programem najszybciej jak można.

A oni mówią, że zrobią to trzy miesiące po wyborach (od 1 stycznia 2024 roku - red.). Później powiedzą, że sytuacja budżetowa na to nie pozwala. Dlatego uważam, że najważniejsze jest, by pokazać ich brak wiarygodności. Bo oni nie są wiarygodni. Są wiarygodni w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - ocenił.

Dodał, że "jest zwolennikiem obnażenia katastrofalnej polityki PiS i politycznego oszustwa". - Na tym mi najbardziej zależy. Uważam, że ze wszystkim innym sobie poradzimy, ale w zderzeniu z tą całą machiną mediów publicznych i tym, co robią opozycji, najważniejsze jest, żeby to pokazać. Dzisiaj to pokazujemy. To powiedzenie "sprawdzam" (ws. waloryzacji 500 plus - red.) pokazuje ich fałsz i obłudę - stwierdził.