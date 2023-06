Z sondy wynika, że w marszu 4 czerwca weźmie udział 41 proc. ankietowanych, a 59 proc. nie wyjdzie na ulice Warszawy.

Geograficzny podział uczestników marszu

Jeśli chodzi o podział na uczestników, to w demonstracji, organizowanej przez opozycję, pojawi się 35 proc. ze zbadanych mieszkańców Warszawy, a 65 proc. zignoruje to wydarzenie (N=838). Z kolei w przypadku preferencji mieszkańców pozostałych części Polski to, przy próbie N=1388 badanych, pojawi się na marszu 4 czerwca 44 proc. badanych, a 56 proc. nie pojawi się w stolicy.

W badaniu wzięło udział 2226 internautów, 38 proc. ankietowanych to mieszkańcy Warszawy, a 62 proc. to pozostali Polacy.