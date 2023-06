Prof. Antoni Dudek, politolog UKSW

Jeśli chodzi o znaczenie marszu wszystko zależy od frekwencji. Im będzie wyższa, tym jego znaczenie będzie większe. Prawda jest taka, że jeśli pojawi się dużo ludzi to zrobi wrażenie i to będzie psychologiczny impuls popychający opozycję do przodu. Wiele będzie zależało od tego, kto się pojawi na marszu i co tam powie. Największy efekt byłby, gdyby w trakcie marszu wystąpili liderzy czterech opozycyjnych ugrupowań z przesłaniem, że choć nie idziemy na wspólnych listach, ale stworzymy wspólny rząd. Natomiast jeśli frekwencja będzie słaba i przemawiał będzie sam Tusk, to niewiele z tego wyjdzie.