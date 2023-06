Od lat trwa, wracająca przy okazji marszu 4 czerwca, dyskusja o tym że program partii opozycyjnych jest mało konstruktywny - nie oferuje spójnej wizji która byłaby atrakcyjną ofertą polityczną. Jest w tym dużo prawdy - o czym my sami nieraz pisaliśmy. Wyraźnie podkreślali to też najinteligentniejsiz opozycyjnych liderów. Problemem jest, o czym wszyscy w sumie dobrze wiemy - brak ciężkiej pracy koncepcyjnej, dobrych badań i gotowości do bycia krytycznym wobec własnego środowiska.

Samo bycie anty-pisem staje się propozycją bardzo konstruktywną

Tyle tylko, że to co PiS robi z państwem sprawia, że samo bycie anty-pisem staje się propozycją bardzo konstruktywną i oferującą realny program naprawy państwa. Dzieje się tak że w dużym stopniu dlatego, że partia prezesa Kaczyńskiego z każdym rokiem swoich rządów coraz chętniej wprowadza nas w klimat PRL i realnego socjalizmu - czyli z wielkim wysiłkiem rozwiązuje problemy które sama stworzyła.

Proszę spojrzeć – polscy przedsiębiorcy i obywatele nie mogą korzystać z środków z KPO, bo Zjednoczona Prawica z prezydentem na czele nie jest w stanie się dogadać i zgodnie z obietnicą wyborczą zreformować wymiaru sprawiedliwości. Z wielkim trudem stara się zmienić prawo, które sama zmieniła, zmieniając swoje poprzednie decyzje.

Każda zmiana będzie dobrą zmianą

Z wielkim też trudem i olbrzymimi kosztami obecna ekipa chce szybko rozwijać energetykę niezależną od rosyjskich surowców. W ten sposób z wielkim trudem rozwiązuje problem, który sama powiększyła paraliżując na lata rozwój OZE, demolując rynek energii ustawami głosowanymi po 30 sekundowych debatach i przeznaczając miliony na bezsensowne inwestycje w bloki których nie ma.

Obecna ekipa polityczna jest tak sprawna w tworzeniu problemów, które potem z trudem rozwiązuje, że potrafi uwinąć się w tydzień – bezsensowne, antydemokratyczne prawo przegłosować, podpisać, zapowiedzieć skargę, a potem nowelizację.

Skoro wiec główny wysiłek naszego państwa jest włożony w rozwiązywanie problemów, które władza stwarza to program zmiany tej władzy jest propozycją bardzo konstruktywną. Bo brutalna prawda jest taka, że im wcześniej obecna ekipa zostanie od rządzenia odsunięta - tym lepiej będzie dla państwa polskiego. Bo powoli zaczyna nasza rzeczywistość wyglądać tak, że każda zmiana będzie dobrą zmianą.

PS. a że kolejni stworzą swoje własne problemy które z trudem będą rozwiązywać – w to nie wątpię.