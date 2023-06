Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że jeszcze tego dnia do Sejmu trafi jego projekt nowelizacji ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Prezydent ogłosił w poniedziałek, że podpisał tę ustawę i w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Kosiniak-Kamysz o zmianach w "lex Tusk"

Nowelizacja zgłoszona przez prezydenta w wyniku presji społecznej niczego nie zmienia. Cała ustawa powołująca nielegalny sąd kapturowy powinna wylądować w koszu - napisał Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

Śmiszek: Prezydent działa pod wpływem chwili i być może nacisków

Prezydent Andrzej Duda prezentując projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów działa pod wpływem chwili i emocji, a być może także nacisków - ocenił w rozmowie z PAP wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Zdaniem wiceszefa klubu Lewicy, zachowanie prezydenta jest "kompletnie niepoważne". Te jego ruchy od ściany do ściany powodują, że udowadnia, że tak naprawdę w Pałacu Prezydenckim nie mamy prezydenta z prawdziwego zdarzenia. Mamy człowieka, który działa pod wpływem chwili, pod wpływem emocji i pod wpływem - być może - jakichś nacisków - dodał.

Według niego, "z jednej strony prezydent zameldował wykonanie zadanie prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisując ustawę, a z drugiej strony przestraszył się krytyki ze strony środowisk prawniczych, politycznych i międzynarodowych i rakiem wycofuje się ze swojej decyzji".

Nie wiem, co się mogło wydarzyć w ciągu tych kilku dni od podpisania ustawy do zaprezentowania nowelizacji, ale pan prezydent bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za chaos, który wprowadza - powiedział Śmiszek. Dodał, że prezydent "jako specjalista od prawa administracyjnego, doktor prawa administracyjnego, musiał wiedzieć, że podpisuje ustawę, która absolutnie nie jest zgodna z podstawowymi założenia i wartościami konstytucyjnymi".

Rafał Bochenek o decyzji Dudy

Prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że głównym celem ustawy jest pokazanie prawdy na temat wpływów agentury rosyjskiej w Polsce i zasadniczy cel tejże ustawy jest zachowany, nawet po zapowiadanych propozycjach nowelizacji złożonej przez prezydenta - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński zawsze podkreślał, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć jakie były kulisy podejmowania decyzji mających wpływ na bezpieczeństwo Polski. Transparentność procesów decyzyjnych w tym obszarze jest kluczowa z punktu widzenia budowy silnego, suwerennego, demokratycznego państwa - dodał Bochenek.

Prezydent zapowiedział, że w jego projekcie nowelizacji znajdzie się zapis, że w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.