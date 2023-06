We wtorek w Sejmie posłowie zajęli się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów. Borys Budka odniósł się do tzw. ustawy "lex Tusk", co nie spodobało się Beacie Szydło. "Panie Budka, wiem, że po prostu przemawia przez was, członków Platformy, strach" – napisała na Twitterze.