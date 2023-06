Reklama

W sobotę w Grodzisku Mazowieckim odbywa się konwencja PSL pt. "Trzecia Droga", w której biorą udział politycy Polski 2050 wraz z jej przewodniczącym Szymonem Hołownią.

Idea Trzeciej Drogi

Polityk podkreślił, że często słyszą pytania, po co jest Trzecia Droga. Trzecia Droga jest niezbędna po to, żeby zakończyć w Polsce wreszcie czas bezprawia i niesprawiedliwości, żeby ustanowić rząd pokoju, żeby zacząć wreszcie rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków. Dziś widzimy, jak bardzo to jest ważne" - mówił lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Trzecia Droga "to jest szacunek dla każdego człowieka". To jest połączenie tradycji, która w parze może iść z nowoczesnością. To jest ukochanie ojczyzny i chęć bycia w silnej Europie - mówił prezes PSL. Trzecia Droga to jest pożegnanie sporów, które znacie i powitanie Polski, której chcemy i której chcecie - dodał.

Nie tylko Dolny Śląsk

Hołownia zwrócił uwagę, że "ta Polsk, to jest Polska, która ze sobą rozmawia, to jest Polska, która robi porządek tam, która przez ostatnich osiem wprowadzano chaos". To jest Polska, która dzisiaj jest nie tylko na Dolnym Śląsku- mówił.

Patrzymy wszyscy dziś na Dolny Śląsk. Ja patrzę wiecie gdzie? Niekoniecznie zawsze na Wrocław i zawsze na Bogatynię. Patrzę na Lubin, na to miasto, w którym jeżeli chcesz się dzisiaj zapisać do endokrynologa, to możesz na 8 listopada 2029 roku. Z tym wreszcie trzeba zrobić porządek. Ktoś wreszcie tym musi się zająć - oświadczył Hołownia nawiązując do zaplanowanych na sobotę wieców PiS i PO na Dolnym Śląsku.

Sześć gwarancji lepszej Polski

Dziś przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz rząd pokoju, który zbudujemy wraz z innymi ugrupowaniami demokratycznymi w Polsce. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem. Po to, żeby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje – stwierdził Hołownia.

Autorzy: Daria Kania, Mateusz Mikowski