"To oburzające, że niemiecki HNA_online użył terminu +polskie getta i obozy+ w artykule o ocalałych z Holokaustu. Szanowny Panie Kopielz (autor tekstu - PAP) , to nie były +polskie obozy+. To były niemieckie getta i obozy zagłady w okupowanej przez Niemców Polsce" - napisał w piątek na Twitterze ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

Dziewiątego lipca tego roku na portalu HNA ukazał się tekst autorstwa Thomasa Kopietza, w którym o ocalałym z Holokaustu Thomasie Buergenthalu napisano, że "dzieciństwo spędził w polskich gettach oraz obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Auschwitz".

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka Ambasady RP Magdalena Szuber-Zasacka nasza placówka dyplomatyczna podejmie interwencję w tej sprawie w redakcji HNA.

Interwencja ws. "polskiego getta"

Pod koniec maja w podobnej sprawie interweniował Konsulat Generalny RP w Hamburgu i była to interwencja skuteczna. Dotyczyła ona zapisu w nekrologu Thomasa Buergenthala, opublikowanego na stronie internetowej Getyngi, gdzie napisano o "polskim getcie". Zamiast o "polskim getcie" po interwencji polskich dyplomatów mowa jest o gettach "utworzonych przez Niemców".

W Rosji zawrzało po słowach Morawieckiego. Grożą Polsce "III wojną światową"

Pod koniec czerwca Konsulat Generalny RP w Hamburgu interweniował w niemieckiej gazecie "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ), która opublikowała artykuł, w którym użyto sformułowania "polskie obozy koncentracyjne". Po interwencji redakcja dokonała korekty w tekście.

Z Berlina Berenika Lemańczyk Olga Papiernik