Mateusza Morawiecki zaapelował, by Polska wzięła udział w programie Nuclear Sharing. Rosjanom nie spodobał się ten pomysł. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Oczekiwanie Polski jest dość realistyczne. W łagodnym scenariuszu może to po prostu uruchomić spiralę napięć. Gorszy scenariusz to trzecia wojna światowa z użyciem broni nuklearnej" - powiedział wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej Jurij Szwytkin w rozmowie z radiem Govorit Moskwa.

W momencie, kiedy Putin eskaluje zagrożenie, kiedy straszy, szantażuje Zachód, kiedy ogłasza przesunięcie taktycznej broni jądrowej na Białoruś, my także chcemy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Rusocinie. W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing - dodał. Uzgodniono pozostanie Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO Reakcja Rosji Wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej Jurij Szwytkin w rozmowie z radiem Govorit Moskwa powiedział wprost, że Rosja potępia takie działania. Oczekiwanie, że broń nuklearna pojawi się na terytorium Polski, jest bardzo realne. Musimy działać na tej podstawie - ocenił. W łagodnym scenariuszu to może doprowadzić do spirali napięć. W gorszym mówimy o trzeciej wojnie światowej z użyciem broni nuklearnej- stwierdził. Nie rozumieją, że nie będzie zwycięzców ani przegranych. Jeśli sądzą, że Rosja jest nuklearną potęgą, która traktuje broń nuklearną jak eksponat, to są w błędzie - mówił wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej.