Widzimy, że ideologia nazizmu – już w swoim nowoczesnym przebraniu – ponownie stwarza bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju - powiedział prezydent Rosji.

Znowu grożą nam niemieckie czołgi Leopard, na których pokładzie stoją krzyże, i znów będą walczyć z Rosją na ziemi Ukrainy rękami ostatniego Hitlera, rękami z Bandery — mówił Putin.

“Współczesna wojna z Rosją będzie zupełnie inna”

Ci, którzy oczekują zwycięstwa na polu bitwy, najwyraźniej nie rozumieją, że współczesna wojna z Rosją będzie dla nich zupełnie inna. To nie my wysyłamy nasze czołgi na ich granice - powiedział Władimir Putin, którego cytuje The Moscow Times.

Ale mamy sposób na odpowiedź i nie skończy się ona tylko na użyciu pojazdów pancernych. Wszyscy powinni to zrozumieć - dodał Putin.

Komentując słowa Putina, rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział dziennikarzom: W miarę pojawiania się nowej broni dostarczanej przez kolektywny Zachód, Rosja wykorzysta swój potencjał, by odpowiedzieć w pełni, podają rosyjskie agencje informacyjne.