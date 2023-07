Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy wczoraj w programie TVN dotyczącym tej strasznej sprawy pani Joanny i kordonów Policji napadających tę kobietę w szpitalu, chcę wszystkim przypomnieć, że Konfederacja jest jedyną partią, która w 100 proc. poparła wniosek do TK o zaostrzenie prawa aborcyjnego i byli to: Krzysztof Bosak, poseł Braun, Kamiński, Urbaniak, Tuduj, Mikke, Winnicki, Dziambor, Kulesza, Sośnierz i Berkowicz - powiedział Bartosz Arłukowicz - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, europoseł, były minister zdrowia w latach 2011 – 2015, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

"Chcę wiedzieć od policji…"

Pani Joanna zażyła tabletkę poronną, poczuła się źle i poinformowała o tym lekarkę… Chcę wiedzieć od policji kto ich wezwał do szpitala, żeby dręczyć te kobietę, która potrzebowała pomocy? Jakim prawem Policja wtargnęła na ten SOR? Jakim prawem kazano się tej pani rozebrać do naga, kucać, kaszleć? To są jakieś tortury. To jest jakiś Iran, Afganistan, to jest jakiś taliban kompletny, w którym dzisiaj uczestniczymy – powiedział europoseł platformy, dodając: Ta sama Policja [o Policji z Krakowa] ma czas na to, żeby wpadać na SOR i gnębić tę biedną kobietę. To jest państwo, które dzisiaj proponuje obywatelom PiS i Konfederacja, podkreślam to bardzo wyraźnie.

Mam pytanie do pana Mentzena. Czy pan Mentzen zgadza się z tego typu interwencjami Policji? Gnębieniem kobiety, która poszukuje pomocy lekarskiej? Ten sam pan Mentzen, czyli Konfederacja proponowała rozwiązania mówiące o tym, że kobieta za aborcję ma trafić na 10 lat do więzienia. Proponuję panu Mentzenowi, żeby odstawił piwo na stolik i odpowiedział w sposób poważny, czy jest za tym, żeby Policja maltretowała kobietę, która potrzebuje pomocy lekarskiej w związku z przyjęciem tabletki wczesnoporonnej? – pytał Arłukowicz w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

"Sprawcą jest Kaczyński"

Sprawcą niszczenia bezpieczeństwa kobiet jest Jarosław Kaczyński i ci goście właśnie z Konfederacji. Ta kobieta, wedle tego co obejrzałem w materiale telewizyjnym (TVN), była zmuszana do czynności intymnych w obliczu 6, czy 4 stojących nad nią policjantów. To jest państwo opresyjne. Według mnie to było psychiczne maltretowanie tej kobiety. Oczekuję od Policji odpowiedzi, kto im dał uprawnienia, żeby wtargnąć na ten SOR i w jakiej sprawie w ogóle oni tam byli? Chce też uprzedzić tych wszystkich Policjantów, że przyjdzie czas, że będą musieli odpowiedzieć za tego typu sytuacje, tak samo, jak agenci CBA, którzy wtargnęli do gabinetu ginekolożki ze Szczecina – podsumował Arłukowicz.

Mocny wpis Leszka Millera

Oburzony jest też Leszek Miller. "Życzę wszystkim paniom posłankom i innym politycznym gwiazdom z PiS, żeby choć przez chwilę wyobraziły siebie w sytuacji pani Moniki - że stoją nad nimi policjanci, każą się rozebrać do majtek i mimo widocznego krwawienia każą im robić przysiady i kasłać… Może wtedy do tych zakutych łbów dotarłoby jakie skutki dla życia zwykłych ludzi mogą wywołać ich nieludzkie decyzje" - napisał na Twitterze.