Minister sprawiedliwości negatywnie ocenił relacjonowanie przez stację TVN orzeczeń sądów, które dotyczyły zdarzeń z użyciem przemocy związanych ze względami ideologicznym na przykładzie relacjonowania treści z jego środowej konferencji. Stacja ta w sposób rażący łamie zasady bezstronnego relacjonowania wydarzeń i pokazywania w sposób obiektywny i bezstronny tak, aby potępiać zachowania, które są nasycone przemocy i stanowią zachowanie bezprawne i przestępcze - stwierdził.

Ziobro podkreślił także, że stacje ogólnopolskie mają obowiązek do bezstronności i rzetelności informacji oraz pokazywania faktów w sposób, który nie będzie nasuwał wątpliwości, że jest to niejako promowanie zachowań agresywnych i przyzwalanie na nie. A przyzwalanie, przemilczanie takich faktów jest tak naprawdę promowaniem zachowań agresywnych, które mają charakter bandycki, które eskalują, których jest coraz więcej - wskazał.

Zdecydowałem wobec takich zachowań stacji TVN, która to stacja nie po raz pierwszy pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie, zaangażowana jest w względy propagandy, a nie pokazywanie informacji, faktów i prawdy, skierować skargę do konstytucyjnego organu, który ma czuwać nad rzetelnością działania mediów, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby tę sprawę rozpatrzyła - przekazał minister. Jak podkreślał, nie może być tak, aby przestępcy dostawali sygnał, że jeżeli dopuszczą się pobicia właściwych osób, to jedna z wiodących telewizji będzie sprawę przemilczać.

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Daria Kania