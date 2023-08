Podczas piątkowej konferencji prasowej przez budynkiem Prokuratury Okręgowej w Kielcach Ziobro podkreślił, że od czasu kiedy jest ministrem sprawiedliwości, inwestycje w budynki prokuratur, sądów, więziennictwa i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości wyniosły 300 mln zł.

To ważny punkt zwrotny, jeśli chodzi o jakość pracy prokuratorów, urzędników i wszystkich pracowników prokuratury, o których warunki pracy też dbamy. Staramy się, aby były one coraz lepsze – powiedział Prokurator Generalny. Dodał, że "prokuratora jest ważnym ogniwem walki z przestępczością, ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo mieszkańców". Zaznaczył, że Polska należy w tej chwili do jednych z najbezpieczniejszych państw w Europie.

Kiedy w maju 2000 roku zostałem doradcą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polska była jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów, o największym wzroście przestępczości. Warszawa biła wtedy wszelkie rekordy, jeśli chodzi o rozboje i napaści. W dżungli było wtedy bezpiecznej, niż w Warszawie. A teraz jest odwrotnie. To rezultat konsekwentnej polityki karnej – mówił Ziobro.

Podkreślił, że polityka karna zmieniła się w Polsce od czasu, kiedy ministrem sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym został Lech Kaczyński. - Doszło do zdecydowanego zaostrzenia odpowiedzialności karnej. Położono duży nacisk na działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które zasadniczo zmieniły politykę karną. Po to, aby Polacy mogli czuć się bezpiecznej i tak dzisiaj jest – powiedział minister sprawiedliwości.

Zaznaczył, że "oczywiście funkcją braku bezpieczeństwa w krajach Europy Zachodniej, które kiedyś były tak bezpieczne na tle Polski, jest kwestia zmian związanych z napływem uchodźców i osób z innych kręgów kulturowych". Jako przykład podawał tegoroczne wydarzenia we Francji i Sztokholmie.

Największą liczbę gwałtów ma w tej chwili miejsce w Londynie, albo w Sztokholmie. Kiedyś było zupełnie inaczej, kiedyś Szwecja była dla kobiet krajem całkowicie bezpiecznym. Teraz jest inaczej i Szwecja chce obecnie zmieniać kierunek polityki karnej. Na ten, który myśmy kiedyś przyjęli, czyli zaostrza politykę karną. Po to, aby móc skuteczniej walczyć z przestępczością i zagwarantować bezpieczeństwo ludziom – podkreślił Ziobro. Dodał, że "cieszmy się więc, że żyjemy w bezpiecznym kraju".

Ale chcemy, żeby Polska była jeszcze bezpieczniejsza. Elementem tego jest nasza troska o warunki pracy prokuratury, policji, sądów. Chcemy też, aby ludzie, którzy przychodzą do tych miejsc, mieli poczucie komfortu i bezpieczeństwa i o to właśnie zabiegamy – zaznaczył minister.

Konferencja prasowa odbyła się przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Kielcach, który jest remontowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakończenie inwestycji planowane jest listopad tego roku.

Autor: Janusz Majewski