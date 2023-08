Zachód nie jest zainteresowany negocjacjami w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą, ponieważ chce zarobić jak najwięcej pieniędzy na swój kompleks wojskowo-przemysłowy - powiedział Dmitrij Miedwiediew.

Miedwiediew mówił o "wielkich sukcesach rosyjskich żołnierzy w paleniu sprzętu dostarczonego przez Zachód. Na tle strat Zachód okresowo wznawia spekulacje, że należy wrócić do stołu negocjacyjnego, aby znaleźć jakieś kompromisy – powiedział Miedwiediew.

Ale musimy pamiętać, że to tylko część historii, podczas gdy druga część to amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, a także europejski, zarabiają na tym. I jest to dla nich sposób na osiągają gigantyczne zyski, dostarczając swój sprzęt Ukrainie. Zarabiają na tej wojnie – twierdzi Miedwiediew.