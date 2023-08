Teraz rzucą wszystkie siły na ten odcinek frontu, żeby nas zniszczyć. Każda propaganda, każde łgarstwo, zamęt i ferment to będzie ich broń. Przestrzegam przed prowokacjami. Przypomnijcie sobie, jak Komorowski przegrywał z naszym kandydatem prezydentem Andrzejem Dudą. Przed drugą turą wyborów w maju 2015 roku doszło do bardzo dziwnego incydentu - powiedział premier.

Premier: Strzeżcie się, bo Tusk to ogromne niebezpieczeństwo

Dodał, że zbliża się sześć "bardzo ciężkich tygodni", takich gdzie - jak mówił - "oni posuną się do każdego kłamstwa, oszustwa, propagandy i prowokacji". Uważajcie, strzeżcie się, strzeżcie nas przed tym i strzeżcie się wszyscy przed tym, bo Tusk to ogromne niebezpieczeństwo dla Rzeczpospolitej, niebezpieczeństwo dla polskich rodzin - apelował szef rządu.

A dlaczego oni chcą nas tak zaatakować? - pytał premier. Bo przez siedem lat, bo przez kilka miesięcy musieliśmy przygotować programy, przez siedem lat - zobaczcie, co udało się zrobić, ile inwestycji do miast, miasteczek - zauważył. Jak mówił, "dzisiaj słyszał od wójta jednej z gmin, że jest to okres największych inwestycji w tej gminie oraz największych inwestycji w powiecie kolbuszowskim i łańcuckim".

Programy społeczne PiS

Morawiecki wymieniał też takie działania rządu PiS, jak 13. i 14. emerytura, programy społeczne np. 500 plus, odtwarzanie jednostek wojskowych, zbrojenie armii i przesunięcie planów obronnych na wschodnią granicę. Premier dodał, że kiedy myśli o tym, jak te programy wpłynęły na obywateli, to sprawia to, że będzie walczyć do ostatniej sekundy o to i za to, aby, Rzeczpospolita miała szansę na dalszy rozwój, a nie była niszczona jak w czasach naszych poprzedników".

To, co się już stało niech będzie projekcją, prognozą na przyszłość, na jutro i na pojutrze i na cztery i osiem lat, na nasz program - dodał. Nasz program i nasza wizja to wizja rozwoju sprawiedliwego, zrównoważonego, aby nikt, de facto, nie zmuszał was do wyjazdu stąd, jak ktoś nie chce, waszych dzieci i wnuków także. To jest wizja Polski sprawiedliwej - powiedział.

Autor: Olga Łozińska, Wojciech Huk