W najbliższą sobotę w Tarnowie odbędzie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Wydarzenie zostało opatrzone hasłem: "100 konkretów na 100 dni".

Leszczyna: W sobotę przedstawimy 100 konkretów

Posłanka KO nie chce jednak zdradzać żadnych konkretów. Jak ja dzisiaj powiem, to co jutro szef i kilka innych osób będzie mówiło... - odpowiedziała Leszczyna. Wierzę, że ludzie są mądrzy i racjonalni. Nasi wyborcy wracają z wakacji. W sobotę przedstawimy 100 konkretów - to będzie przebudzenie naszych wyborców- mówiła posłanka.

Będzie racjonalnie, spokojnie, ale optymistycznie - stwierdziła.