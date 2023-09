"Serce mam po lewej, a głowę wciąż na swoim miejscu - choć z tym drugim mogło być różnie…

Mówi się, że polityka to spektakl - i jest w tym sporo prawdy. Dekoracje, występy, uśmiechy do kamery i do publiczności. Pokaz siły i energii - ale to ważne, żeby uczciwie mówić też o trudnych momentach, które, jak to w życiu, mogą się przytrafić każdej i każdemu.

W ostatnią sobotę, pod koniec konwencji wyborczej w Łodzi, uległam wypadkowi" - zaczęła swój wpis Dziemianowicz-Bąk.

Reklama

"Wypadek pozostawił ślad - pęknięcie podstawy czaszki, która w ciągu najbliższych tygodni będzie się zrastać" - dodała.

"Będą to te same tygodnie, na które przypada przedwyborcza kampania. Kampania, w ramach której planowałam się często i gęsto z Wami spotykać na ulicach Gdyni, Słupska i całego okręgu wyborczego nr 26" - kontynuuje.

Reklama

"Wiele z tych planów zapewne uda się zrealizować, ale część być może będę musiała zmienić, część działań powierzyć wolontariuszkom i wolontariuszom mojej kampanii" - czytamy.

"Nie zamierzam rezygnować z wyborczej walki"

"To oczywiście nie oznacza, że zamierzam zrezygnować z wyborczej walki i kampanijnych aktywności. Niezmiennie startuję na czele listy Lewicy w okręgu gdyńsko-słupskim i wraz z pomorską ekipą świetnych kandydatów i kandydatek będziemy walczyć o jak najlepszy wynik i przede wszystkim o szansę na budowanie sprawnego, bezpiecznego, opiekuńczego państwa wolnego od fanatyków z PiS czy Konfederacji" - zapewniła.