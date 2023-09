Reklama

Życzę wszystkim kandydatom powodzenia w tych wyborach, ponieważ są one najważniejsze od 1989 roku. Te wybory będą m. in. o bezpieczeństwie. Polska jest krajem spokojnym i bezpiecznym, ale mamy w naszym państwie opozycję totalną i antypaństwową - mówił Jarosław Kaczyński.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała 10 punktów, które tak naprawdę są zachętą dla handlu ludźmi. My tutaj mówimy twarde "nie!" Wiemy, co dzieje się w krajach zachodniej Europy, gdzie są liczne przestępstwa, a kobiety nie mogą czuć się bezpiecznie - mówił prezes PiS.

Kaczyński krytykuje PO ws. polityki migracyjnej

Program D. Tuska to przyjęcie imigrantów - to on mówił, że my nie chcemy wpuścić imigrantów z polsko-białoruskiej granicy. D. Tusk mówił, że zapora na granicy nie powstanie. Wcześniej C. Tomczyk mówił, że Polska jest gotowa przyjąć każdą liczę imigrantów. Tak naprawdę wygląda polityka migracyjna PO - mówił.

PO uzależniało nas od Niemiec. D. Tusk nie jest w stanie powiedzieć "nie" Unii Europejskiej ws. imigrantów. To nam należą się reparacje wojenne, środki z UE, ale też spokój. My potrafimy dobrze rządzić - stwierdził Kaczyński.

Nie pozwolimy na likwidację polskiego rolnictwa. Ale nie możemy pozwolić dojść do władzy tych, którzy nie działają zgodnie z polskim interesem - mówił prezes.

Incydent na konwencji

Ursula von der Leyen powiedziała tym od przemysłu handlu ludźmi: róbcie to dalej, to świetny interes, będziecie zarabiać jeszcze więcej - mówił o sprawie relokacji migrantów polityk.

To wy zarabiacie na wizach - krzyczała kobieta, która zakłóciła wystąpienie prezesa PiS.

Nie zwracajmy uwagi na te wrzaski. To jest jest jedyne czym oni mogą się posługiwać - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński skomentował film Holland

Podczas środowej konwencji wojewódzkiej PiS we Wrocławiu wicepremier Jarosław Kaczyński odniósł się do filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica".

Jak zaznaczył, "mamy skandal sprowadzający się do haniebnego, obrzydliwego paszkwilu wpisującego się w coś, co można by określić jako przemysł pogardy wobec Polski". Chodzi o film Agnieszki Holland, chodzi o to, by obrazić polski mundur, by obrazić Polaków, by zrobić z obrony, uczciwej obrony polskiej granicy, europejskiej granicy, unijnej granicy - zbrodnię - oświadczył prezes PiS.

W czyim to jest interesie? Z czego to wynika? - pytał Kaczyński.

Mogę powiedzieć, że z łatwością jestem w stanie rozszyfrować motywacje Donalda Tuska, to motywacji pani Holland do końca nie rozumiem. Chociaż stykałem się kiedyś ze środowiskiem wywodzącym się z dawnych stalinowskich komunistów, bo takim człowiekiem był jej ojciec i coś mi tam do głowy przychodzi - powiedział prezes PiS. Zastrzegł, że "nie będzie tego omawiał, bo to nie ma sensu, tu nie o panię Holland chodzi".

Jak ocenił, "chodzi o haniebne przedsięwzięcie wpisujące się w szersze przedsięwzięcie, że Polacy nie mają bronić swoich granic ani na zachodzie, ani na wschodzie".

Pozostaje zatem pytanie: co z nami ma być? Co nam w gruncie rzeczy proponują? Co nam proponuje Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, czy cała ta koalicja antypolska, która dzisiaj skrada się do władzy? Proponuje nam wielkie nieszczęście i my musimy to niebezpieczeństwo odeprzeć na wszystkich poziomach - oświadczył Kaczyński.

Podkreślił, że "w Polsce jest wolność i w Polsce wolność będzie". Polska jest dziś w Europie oazą wolności. Na Zachodzie Europy już tej wolności słowa, oraz wielu innych wolności w tym np. wolności religii już w gruncie rzeczy nie ma - ocenił prezes PiS.