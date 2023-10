Wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli szala głosów będzie przechodziła na stronę opozycyjną, jak Kaczyński to zobaczy, to wszystkich ludzi, których zbierał w korpusach obrony wyborów wykorzysta do zamieszek w Polsce - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus, wiceprzewodnicząca Lewicy, w popołudniowym Gościu Radia ZET.

Jarosław Kaczyński spowoduje, że będą zamieszki, kiedy zobaczy, ze przegrywa wybory? - Bo ci ludzie są niebezpieczni. Praworządność, Pegasus, te wszystkie afery. Rządzą nami ludzie niebezpieczni, którzy myślą tylko o własnym korycie. Na wszystko trzeba się przygotować. Kaczyński powiedział dawno temu, że raz zdobytej władzy się nie oddaje - mówiła.

Jak dodała Joanna Scheuring-Wielgus "ten facet jest zdeterminowany, żeby to zrobić". - Kaczyński oprócz bycia w polityce nie ma nic innego - zaakcentowała Scheuring-Wielgus.