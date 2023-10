Według danych PKW na godz. 10.00, po podliczeniu głosów z 28,56 proc. komisji wyborczych, PiS uzyskał wynik 40,05 proc. KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. Frekwencja wyniosła 71,99 proc. i była najwyższa w historii III RP.

Prof. Bartłomiej Biskup, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w poniedziałek w Studiu PAP pytany o to, jak wraz z danymi z kolejnych obwodów wyborczych PKW będzie zmieniać się wynik wyborów odpowiedział, że jeśli chodzi o dwa największe ugrupowania - tj. PiS i KO - to różnica między nimi będzie się spłaszczać.

Ta różnica będzie mniejsza w kierunku sondażu late poll, czy exit poll, bo one były bardzo podobne. Tam błąd zakłada 2 punkty procentowe i myślę, że on się powinien utrzymać, może wynieść on 2-3 punkty procentowe - powiedział.

"Tu KO ma przewagę nad PiS-em"

Jak wyjaśnił, różnica ta wynika z tego, że do PKW najpóźniej spływają wyniki z największych obwodów wyborczych, które są w miastach. Tam liczenie trwa najdłużej, ze względu na najwyższa liczbę osób uprawnionych do głosowania. W miastach tradycyjnie KO ma przewagę nad PiS-em - dodał.

Różnica wyniesie…

Dopytywany o to, ile jego zdaniem może ostatecznie wynieść różnica procentowa między PiS a KO powiedział, że będzie to ok. 5 do maksymalnie 7-8 proc.

Największe zaskoczenie

Natomiast kluczowy jest wynik Trzeciej Drogi dla przyszłych układanek Sejmowych i ten wynik jest chyba największym zaskoczeniem. Drugim zaskoczeniem jest wynik Konfederacji. Myślę, że to są największe zaskoczenia tych wyborów - mówił.

Politolog ocenił, że Trzecia Droga, czyli "środek stawki", będzie decydował o dalszym układzie sił w nowym parlamencie.

Ci duzi gracze są oczywiście najważniejsi, odnieśli największe zwycięstwa, ale tego się mniej więcej spodziewaliśmy. Natomiast to, co jest w tym środku stawki, było do końca taką niewiadomą, bo ugrupowania te szły łeb w łeb, ale, jak widać, te różnice są na dzisiaj zasadnicze - ocenił.

Sondaż late poll

Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Autorzy: Adrian Kowarzyk