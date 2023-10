Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, ale przegrało te wybory. To polityczny paradoks, ale tak jest. I za to jest odpowiedzialny, także osobiście, Jarosław Kaczyński, dlatego że to on kazał postawić na kampanię, w której będzie dużo agresji, nienawiści, hejtu i ataki na Unię Europejską. To moim zdaniem spowodowało, że ludzie tak tłumnie ruszyli do urn - mówiła Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej".

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" podkreśliła, że od 2007 roku relacjonuje wybory ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości.Czegoś takiego nie widziałam jak wczoraj. Przez dwie godziny dziennikarze czekali na dworze, w kordonie policji. Było widać syndrom oblężonej twierdzy i że ta radość jest na pokaz - mówiła. Na pytanie, gdzie jest Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, która tworzy koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, odpowiedziała: Siedzi w resorcie podobno, przegląda akta różnych spraw, co tam można jeszcze skręcić.

To jest też porażka Zbigniewa Ziobry, bo to on namawiał Kaczyńskiego do twardego kursu, który okazał się nieszczęściem PiS - skomentowała Dobrosz-Oracz wyniki wyborów.

Dodała, że na wieczorze wyborczym PiS, "był poseł Kanthak, były rzecznik Zbigniewa Ziobry". -Uciekał przed dziennikarzami, gdzie pieprz rośnie i to było dość symptomatyczne. Prawo i Sprawiedliwość też zauważyło tę nieobecność Zbigniewa Ziobry. Jedni twierdzili, że szykuje się do ataku na Mateusza Morawieckiego, ja uważam, że nie ma żadnej amunicji - podsumowała dziennikarka.

Rano, przed godz. 8, Ipsos opublikował sondaż late poll. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36.6 proc. poparcia. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska - 31 proc. Dalej jest Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 13.5 proc., Nowa Lewica - 8.6 proc. oraz Konfederacja - 6.4 proc. Według sondażu PiS przysługuje 198 mandatów, Koalicji Obywatelskiej - 161 mandatów, Trzeciej Drodze (Polska 2050 i PSL) - 57 mandatów, Nowej Lewicy - 30 mandatów, Konfederacji - 14 mandatów.