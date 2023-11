"Nienawiść jest straszna, ale gorsi są jej siewcy jak Ty, @Donald Tusk" - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.

"Pamiętasz, jak reagowałeś, gdy Twój ówczesny zastępca wzywał do zastrzelenia i wypatroszenia Jarosława Kaczyńskiego? To dokładnie wtedy Twoje media wyhodowały w Twojej własnej partii mordercę, który w Łodzi zabił działacza PiS, a na liście celów miał prezesa PiS, mnie i Jacka Kurskiego. To szaleniec oczadziały platformerską propagandą TVN podpalił biuro poselskie Beaty Kempy, ryzykując życie 15 mieszkańców kamienicy. Jesteś zwykłym kłamcą i siejącym zło hipokrytą" - napisał Ziobro.

Lider PO Donald Tusk napisał rano na platformie X: "Właśnie wyszedłem z sali sądowej w Sopocie. Człowiek, który planował zamach na mnie i moją rodzinę zeznał, że działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i TV Republika. Bardziej ofiara niż zamachowiec".

Wyrok wobec Michała B.

Sąd Rejonowy w Sopocie skazał 43-letniego Michała B. na 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie 20 godzin prac społecznych w miesiącu, zakaz zbliżania się do Donalda Tuska i jego rodziny oraz przeproszenie Tuska za grożenie jemu i jego rodzinie. Wyrok jest nieprawomocny.

Oskarżony 43-letni Michał B. wysłał mail, w którym groził szefowi Platformy Obywatelskiej i członkom jego rodziny. Mężczyźnie zarzucono groźby i znieważenie. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, w prokuraturze B. miał tłumaczyć, że tego dnia pokłócił się z rodziną i pił alkohol. Później obejrzał telewizję publiczną, w której dowiedział się o możliwości likwidacji "trzynastki" i 500+ przez PO. Tłumaczył, że to wyprowadziło go to z równowagi i napisał maila z groźbami.