Poprzednia większość dopuściła się naruszenia, przekroczono uprawnienia wybierając do KRS 15 sędziów. To sprzeczne z Konstytucją RP i unieważnia wybór sędziów przez KRS - powiedział szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Budka o KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stała się miejscem, gdzie jej bierni, mierni, ale wierni członkowie władzy zdobywali kolejne szczeble w sędziowskich karierach (...). Dziś jest czas powiedzieć dość psucia państwa i (...) wprowadzania standardów, jakich wasi koledzy ze wschodu by wam pozazdrościli - powiedział polityk opozycji

Głos zabrał Zbigniew Ziobro w trybie ministerialnym.

Awantura w Sejmie

Posłowie opozycji zaczęli krzyczeć do ministra sprawiedliwości "będziesz siedział". Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami jak za czasów Trybunału Stanu - odpowiedział Ziobro.

Pazerność PO nie zna granic, ale jej buta jeszcze bardziej. Panie Budka, to Trybunał Konstytucyjny decyduje, co jest zgodne z Konstytucją, a co nie, a nie pan - stwierdził Ziobro.

Hołownia chciał by Ziobro zakończył swoje przemówienie. Minister Ziobro prosił o czas jako członek rządu i ten czas otrzymał. Ten czas wynosił trzy minuty, dlatego proszę o opuszczenie mównicy - powiedział Hołownia.