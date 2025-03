Zmiana czasu na letni 2025: Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni to temat, który co roku wywołuje wiele emocji. W 2025 roku, jak co roku, przestawimy zegarki o godzinę do przodu, co oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji dłuższe popołudnia, ale jednocześnie stracimy godzinę snu. Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu w 2025 roku, a także jakie zmiany są planowane w kolejnych latach?

Kiedy nastąpi zmiana czasu na letni w 2025 roku?

W 2025 roku zmiana czasu na letni odbędzie się w nocy z 29 na 30 marca. Zgodnie z przepisami, zegarki będą musiały zostać przestawione o godzinę do przodu – z godziny 2:00 na 3:00. To oznacza, że ta noc będzie krótsza o jedną godzinę.

Zmiana czasu jest regulowana przez przepisy Unii Europejskiej, które wymagają przestawiania zegarów dwa razy do roku – na wiosnę i na jesień. Dla osób, które nie przepadają za tym rytuałem, zmiana czasu bywa powodem do niepokoju, ponieważ wiąże się z zaburzeniem rytmu dnia i nocy.

Zmiana czasu w 2026r.

Zmiana czasu na letni w 2026 roku zaplanowana jest na niedzielę, 29 marca. Oznacza to, że po przestawieniu zegarków w 2025 roku, podobna procedura czeka nas także w kolejnym roku. Natomiast 2026 r. czas letni zostanie zmieniony w niedzielę, 25 października. Zegarki przestawimy z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Kiedy będziemy wracać do czasu zimowego w 2025 roku?

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w 2025 roku w nocy z25 na 26 października. Wówczas zegarki zostaną cofnięte o godzinę – z godziny 3:00 na 2:00. Dla wielu osób to moment, który przynosi ulgę, ponieważ oznacza to powrót do "normalnego" czasu, a poranki stają się nieco jaśniejsze.

Kiedy przestaniemy zmieniać czas?

Temat zmian czasu z zimowego na letni oraz odwrotnie budzi coraz większe kontrowersje. W Unii Europejskiej toczy się debata na temat zakończenia praktyki zmiany czasu. W 2018 roku rozpoczęto prace nad dyrektywą, która miała na celu całkowite zniesienie zmiany czasu. Jednak rozmowy zostały wstrzymane z powodu pandemii COVID-19. Choć temat nie został jeszcze rozwiązany, niektóre państwa już ogłosiły swoje plany dotyczące zakończenia zmiany czasu, ale na razie nie zapadły decyzje, które miałyby wpłynąć na zmiany w 2025 czy 2026 roku.

Dlaczego zmieniamy czas?

Przesuwanie zegarów na czas letni ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego w okresie letnim. Chodzi o to, aby popołudnia były dłuższe, co ma pozytywny wpływ na aktywność społeczną i gospodarczą. Choć zmiana czasu została wprowadzona w celu oszczędzania energii, współczesne badania wskazują, że korzyści z tego rozwiązania są mniej wyraźne, zwłaszcza w dobie nowoczesnych technologii.