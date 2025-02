Kiedy zmiana czasu na letni 2025?

W Polsce co roku zmieniamy czas dwukrotnie. Na początku roku przechodzimy z czasu zimowego na letni, a drugiej połowie roku - wracamy z czasu letniego na zimowy. Celem zmiany czasu ma być wydłużenie godzin funkcjonowania przy świetle dziennym. W Polsce zmieniamy czas od 1977 roku. I choć tak praktyka od wielu lat wywołuje kontrowersje, a nawet sprzeciw wielu osób, nadal obowiązuje.

W 2025 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi tradycyjnie w marcu. Przesunięcie czasu nastąpi w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. Przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00, czyli o godzinę do przodu. W nocy z 29 na 30 marca będziemy spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu na letni 2025

Wiemy już, kiedy nastąpi zmiana czasu na letni. W 2025 roku przestawimy zegarki o godzinę do przodu w nocy z 29 na 30 marca. Czas letni będzie obowiązywał w Polsce od 30 marca aż do niedzieli 26 października 2025, kiedy to ponownie wrócimy na czas zimowy.

Zmiana czasu bywa dla wielu osób uciążliwa. Lekarze zalecają, by po przestawieniu zegarków, dać czas organizmowi na przestawienie się na nowy rytm. Zmiana czas obowiązuje w obecnie w prawie 70 krajach. W Europie nie dotyczy Rosji, Turcji, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, a także Białorusi i Islandii. Praktyka ma wielu przeciwników, którzy twierdzą, że jest reliktem przeszłości, a obecnie wprowadza więcej szkody niż pożytku.