Nowy system doręczeń urzędowych – co się zmienia?

Od 1 kwietnia 2025 roku część firm w Polsce będzie zobowiązana do korzystania z systemu e-Doręczeń. Oznacza to, że korespondencja urzędowa będzie przesyłana wyłącznie drogą elektroniczną, zastępując tradycyjne listy polecone. System ten zapewnia takie same skutki prawne jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Kogo obejmie nowy obowiązek?

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń dotyczy firm wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 31 grudnia 2024 roku. Jak informuje Poczta Polska, obowiązek ten obejmie kilka tysięcy nowych użytkowników. Jest to kolejny etap cyfryzacji administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Dlaczego wprowadza się e-Doręczenia?

Wprowadzenie systemu e-Doręczeń ma na celu:

zwiększenie efektywności korespondencji urzędowej,

zwiększenie bezpieczeństwa przesyłek ,

, obniżenie kosztów obsługi listów poleconych ,

, ułatwienie dostępu do korespondencji dla firm.

Jak założyć konto w e-Doręczeniach?

Założenie adresu do e-Doręczeń jest darmowe i wymaga kilku kroków:

Złożenie wniosku na platformie biznes.gov.pl.

na platformie biznes.gov.pl. Wpisanie adresu do bazy adresów elektronicznych (BAE).

elektronicznych (BAE). Otrzymanie unikalnego identyfikatora e-Doręczeń (AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX).

e-Doręczeń (AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Aktywacja bezpłatnej skrzynki do e-Doręczeń.

Czy system jest gotowy na nowych użytkowników?

Mimo obaw związanych z pierwszymi wdrożeniami, takimi jak problemy z logowaniem czy nieodebrane wiadomości, Poczta Polska zapewnia, że system jest przygotowany na obsługę rosnącej liczby firm. Obecnie liczba nadanych przesyłek przekroczyła już 7 milionów, a infrastruktura jest stale rozwijana.

Co się stanie, jeśli firma nie założy konta?

Firmy objęte obowiązkiem będą musiały korzystać z e-Doręczeń – urzędy będą wysyłać korespondencję tylko na adres elektroniczny. Brak konta może wiązać się z problemami prawnymi i utrudnionym kontaktem z administracją.