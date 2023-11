Gorąco zachęcam do tego by pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki "puknij się w głowę", które słyszeliśmy dziś na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.