Z danych PKW, wynika, że najlepszy wynik na liście KO w Łodzi osiągnął poseł tego ugrupowania Dariusz Joński. Były szef SLD w regionie łódzkim uzyskał blisko 87 tys. głosów. Na Iwonę Śledzińską-Karasińską w tych wyborach głos oddało 6411 wyborców. Okazało się to za mało, by mogła przedłużyć o kolejne cztery swój pobyt w Sejmie RP.

Reklama

32 lata w Sejmie

Śledzińska-Katarasińska sprawowała mandat poselski nieprzerwanie od 32 lat. W tym czasie reprezentowała m.in. Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. Posłanka jest dziennikarką, należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w okresie PRL pracowała w "Dzienniku Łódzkim", "Głosie Robotniczym" i Telewizji Polskiej w Łodzi. Od początku lat 80. związana był z NSZZ "Solidarność" oraz środowiskiem opozycji niepodległościowej. Internowana w stanie wojennym.

Reklama

Antysemicka nagonka

Reklama

W trackie antysemickiej nagonki w 1968 roku na łamach łódzkiej prasy ukazywały się bardzo napastliwe - wobec Żydów i studentów - artykuły wówczas dziennikarki, Iwony Śledzińskiej. Po ponad 30 latach, kiedy miała być ministrem kultury w rządzie Jerzego Buzka to właśnie jej przeszłość zaważyła na tym, że nie zasiadła w Radzie Ministrów. Nie zrezygnowałam dlatego, że czuję się winna. 30 lat temu ukazywały się artykuły, przyznaję podłe i głupie, sygnowane moim nazwiskiem - tłumaczyła po latach.

Nie można teraz pozwolić, żeby ludzie już na drugi dzień mówili: "A przecież miało być tak! A to obiecali, a tego nie ma!". Gdyby do tego dopuścić, to koniec. To mamy pozamiatane. Jest ogromna odpowiedzialność nowego parlamentu - powiedziała Iwona Śledzińska-Katarasińska w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" , najdłużej zasiadająca w Sejmie posłanka w historii III RP.

Wyniki wyborów 2023

We wtorek, po godz. 18 PKW podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18 - podała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza.

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc.