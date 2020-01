Opozycja chciała zerwać kworum, by nie dopuścić do głosowania ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. Jednak dwie posłanki - Iwona Śledzińska-Katarasińska i szefowa Zielonych, Małgorzata Tracz, podjęły inną decyzję. Obie wzięły udział w głosowaniu i choć były przeciw ustawie, to nie wykonały zaleceń władz klubu. Plan rządzących został więc przegłosowany i pomysł przekazania dotacji o wysokości dwóch miliardów złotych TVP trafi teraz do Senatu.

To nie pierwszy taki problem opozycji w tej kadencji. Przegrała ona jedno z kluczowych głosowań nad ustawą o sądach przez nieobecność kilkunastu posłów na sali. Politycy zostali za to ukarani finansowo. Także w poprzedniej kadencji - m.in. podczas głosowania nad ustawami dotyczącymi aborcji - politycy PO także mieli problemy z odpowiednim głosowaniem.