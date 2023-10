Nasza opowieść "Resetowa" się nie kończy, dlatego, że ją trzeba pomimo filmu uporządkować. Najlepiej uporządkować takie sprawy słowem pisanym, przygotowując książkę, odwołując się do konkretnych cytatów, konkretnych dokumentów, opatrując to jakimś znośnym dla czytelnika aparatem naukowym, by - kiedy te dokumenty już poginą - żebyśmy wiedzieli o czym mówiliśmy i o czym mówimy, i o czym piszemy - powiedział szef Wojskowego Biura Historycznego w porannej rozmowie z Rachoniem.

"Nie przypuszczaliśmy…"

Obaj autorzy podziękowali sobie wzajemnie za współpracę przy programie i widzom za oglądanie szesnastu odcinków programu. - Dziękujemy za obecność przed telewizorami, bo nie przypuszczaliśmy - szczerze mówiąc - że te wyniki oglądalności będą tak wyglądały - powiedział Rachoń.

W wyemitowanym we wtorek ostatnim odcinku programu autorzy ocenili, że "filozofia resetu z Rosją, realizowana przez rząd PO-PSL, obejmowała nie tylko współpracę na poziomie politycznym, ale także gospodarczym". - Chodziło przede wszystkim o gaz - podała TVP Info, pisząc na swoim portalu o kończącym serię odcinku.

Aleksander Główczewski