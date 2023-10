Marek Biernacki o niszczeniu dokumentów przez służby specjalne

Marek Biernacki, poseł Trzeciej Drogi, który w przeszłości pełnił m.in. funkcję koordynatora ds. służb specjalnych, poinformował w rozmowie z RMF FM, że 16 października w służbach specjalnych, "zwłaszcza wojskowych, zapadła decyzja o likwidacji dokumentów tzw. niearchiwalnych. De facto można likwidować wszystko".

Biernacki powołał się na nieoficjalne informacje. Decyzje o niszczeniu dotyczą dokumentów, które nadal są w obiegu. Polityk zadeklarował, że opozycja zajmie się tą sprawą.

Niszczarki uruchomione po wyborach

Jak podało RMF FM, w Służbach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego powstały komisje, którym zlecono kwerendę dokumentów i to one zdecydują, które akta będą archiwizowane, a które trafią do niszczarek. Wyjątkowo decyzja ta miała zapaść tuż po wyborach, zwyczajowo tego typu działania odbywają się na przełomie stycznia i lutego.