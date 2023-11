KO, Trzecia Droga i Lewica przygotowują umowę koalicyjną.

Ekspert KO: Będą środki

Domański powiedział, że "100 konkretów na 100 dni" to lista obietnic, z których PO "nie wycofuje się". Wszystkie propozycje, z którymi szliśmy do wyborów, są aktualne. Będą środki na realizację obietnic - stwierdził.

Reklama

Poseł został zapytany o podwyżki dla sektora budżetowego o 20 proc.

Reklama

Podejmiemy działania, aby już w budżecie na 2024 r. podwyżki dla sfery budżetowej się znalazły. Im szybciej Donald Tusk otrzyma misję tworzenia rządu, tym więcej czasu będziemy mieli na pracę nad budżetem - stwierdził Domański.

Podwyżki dla nauczycieli

Domański został zapytany o koszty podwyżek dla nauczycieli. 30 proc. podwyżki dla nauczycieli to koszt około 13-14 mld zł. Podwyżki dla sfery budżetowej to z pewnością drugie tyle, choć są to szacunki i bardziej złożona kwestia. Najpierw musimy wejść do Ministerstwa Finansów - dodał.