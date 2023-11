Zaznaczył, że spodziewa się, że barierki otaczające do tej pory Sejm znikną. W momencie rozpoczęcia obrad nowo wybranego parlamentu, aktywiści opozycji ulicznej zdemontowali barierki wokół budynku Sejmu. Ogrodzenie pojawiło się pod Sejmem pod koniec 2016 roku.

Podczas briefingu prasowego Hołownia podkreślił, że Sejm będzie otwarty dla dziennikarzy, obywateli i organizacji społecznych.

Chcę poinformować, że w międzyczasie odbyłem rozmowę z panią minister Kaczmarską (Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu - red.) i z panem komendantem Straży Marszałkowskiej. Oni skontaktowali się z policją, ja wydałem panu komendantowi Straży Marszałkowskiej polecenie sporządzenia odpowiedniego pisma. To pismo za chwilę trafi do stołecznej policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm, spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone, rozmontowane. Ta procedura powinna za chwilę ruszyć - poinformował.

"Sejm jest wolny"

Posłanka Klaudia Jachira w opublikowanym w mediach społecznościowym nagraniu mówi: Usłyszałam, że obywatelki i obywatele wreszcie usunęli, po tych ośmiu latach barierki spod Sejmu. I serio nie ma barierek. Sejm jest wolny - dodaje zadowolona posłanka.

Hołownia marszałkiem Sejmu

Obecnym Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest Szymon Hołownia12. Objął to stanowisko 13 listopada 2023 roku. Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów w wyborach na marszałka Sejmu. Konkurentem Szymona Hołowni w wyborach na marszałka Sejmu była posłanka Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu pełni wiele ważnych funkcji, wynikających z Konstytucji RP. Oto niektóre z nich:

Przewodniczy obradom Sejmu: Marszałek Sejmu kieruje pracami Sejmu i jego organów, zarządza posiedzeniami Sejmu, Zgromadzenia Narodowego, a także wszystkim wspólnym posiedzeniom Sejmu i Senatu.

Reprezentuje Sejm: Marszałek Sejmu reprezentuje Sejm na zewnątrz.

Zarządza terminem wyborów prezydenckich: Marszałek Sejmu ma obowiązek zarządzania terminem wyborów prezydenckich.

Przejmuje obowiązki prezydenta: W sytuacji, gdy prezydent nie może przejściowo sprawować swoich obowiązków, marszałek Sejmu przejmuje te obowiązki.

Marszałek Sejmu jest drugą po prezydencie osobą w państwie.