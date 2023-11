Szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn po 19 latach odchodzi ze stanowiska. Asselborn został zapytany kogo będzie, a kogo nie będzie mu brakowało.

Jako szef resortu spraw zagranicznych współpracowałem z 240 koleżankami i kolegami, którzy przychodzili i odchodzili z urzędu. Do moich największych przyjaciół zaliczam Franka Waltera Steinmeiera – powiedział "Spieglowi".

Asselborn niepochlebnie o Waszczykowskim

W wywiadzie przyznał, że nie będzie mu natomiast brakować polskiego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Waszczykowski postępował zgodnie z dewizą: "Zostaliśmy wybrani i będziemy robić to, co uważamy za słuszne, nasza konstytucja to drobnostka" – mówił luksemburski dyplomata. Bardzo mnie to zdenerwowało. Dotychczas tak postępował tylko premier Węgier Viktor Orban – powiedział Jean Asselborn. Kontakty osobiste z Waszczykowskim były z mojego punktu widzenia niemożliwe – przyznał.

Krytyka stanowiska Polski ws. uchodźców

Jean Asselborn poruszył również w wywiadzie dla "Spiegla" sprawę uchodźców. Skrytykował przy tym Polskie stanowski w tej kwestii. Proszę popatrzeć na Polskę. W większości prawosławni chrześcijanie z Ukrainy przyjmowani są z otwartymi ramionami, natomiast muzułmanom zatrzaskuje się drzwi przed nosem. W ten sposób powstaje katastrofalny wizerunek Europy – powiedział.

Jean Asselborn

Jean Asselborn, urodzony 27 kwietnia 1949 roku w Steinfort, jest luksemburskim politykiem, który służył w rządzie Luksemburga jako Minister Spraw Zagranicznych od 2004 do 2023 roku. Służył również jako Wicepremier od 2004 do 2013 roku, podczas rządów premiera Jean-Claude’a Junckera.

Asselborn zakończył szkołę w 1967 roku w wieku 18 lat i rozpoczął pracę w zakładach Uniroyal. W tym samym czasie zaangażował się aktywnie w ruch związkowy i został wybrany na przedstawiciela młodzieży Federacji Luksemburskich Pracowników (Lëtzebuerger Aarbechterverband), poprzednika obecnego związku zawodowego OGBL.

W 1968 roku Asselborn rozpoczął pracę dla administracji miasta Luksemburga jako urzędnik państwowy, zanim powrócił do Steinfort w 1969 roku, gdzie również pracował jako urzędnik państwowy dla lokalnej administracji.

Asselborn wznowił swoje studia średnie w 1976 roku, uzyskując dyplom końcowy z Athénée de Luxembourg w tym samym roku. Po uzyskaniu dyplomu końcowego ze szkoły średniej, został administratorem Intercommunal Hospital of Steinfort (Hôpital intercommunal de Steinfort) w 1976 roku, stanowisko, które zajmował do 2004 roku.

W październiku 1981 roku otrzymał tytuł magistra prawa prywatnego na Uniwersytecie Nancy. Asselborn został burmistrzem Steinfort w 1982 roku i pełnił tę funkcję do 2004 roku.

Po wyborach parlamentarnych 13 czerwca 2004 roku, Jean Asselborn dołączył do rządu jako Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych i Imigracji 31 lipca 2004 roku. W październiku 2012 roku, z jego inicjatywy, Luksemburg po raz pierwszy został wybrany na niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych na lata 2013 i 2014.

Po wyborach parlamentarnych 20 października 2013 roku, Asselborn został mianowany Ministrem Spraw Zagranicznych i Europejskich, Ministrem Imigracji i Azylu 4 grudnia 2013 roku w koalicyjnym rządzie utworzonym przez Partię Demokratyczną (DP), LSAP i Zieloną Partię.

Jean Asselborn jest obecnie najdłużej urzędującym ministrem wśród ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.