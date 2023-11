Zamieszanie z firmami w Polsce, które sprowadzały do Polski zboże z kraju naszego wschodniego sąsiada rozpoczęło się po tym, jak Rosja przeprowadziła inwazję na terytorium Ukrainy.

Reklama

O co chodzi w aferze zbożowej?

Z doniesień medialnych wynikało, że polskie firmy na masową skalę importują na teren Polski zboże z Ukrainy. Problem w tym, że zboże nie spełniało obowiązujących w naszym kraju norm spożywczych. Pierwsze takie doniesienia pojawiły nieco ponad rok od momentu wybuchu konfliktu.

Reklama

Wygląda na to, że skala zjawiska jest ogromna. Opublikowany we wtorek przez resort rolnictwa dokument zawiera 62 strony. Można z niego dowiedzieć się, jakie konkretnie firmy sprowadzały do Polski - oględnie mówiąc - nie do końca sprawdzone zboże.

Raport NIK

23 listopada 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący tego, jak wyglądały działania rządzących w tej sprawie. "Spóźnione, niepoparte odpowiednimi analizami i przede wszystkim nieskuteczne dla polskiego rynku rolnego. W ocenie NIK, rząd nie opracował systemowych rozwiązań zapewniających stabilność rynku rolnego, w tym funkcjonowania polskich producentów rolnych, a polityka rolna w tym zakresie oparta była na działaniach doraźnych, np. przyznaniu krajowej pomocy finansowej rolnikom w wysokości 0,5 mld zł i wprowadzeniu embargo na import produktów rolnych z Ukrainy. To wszystko nie rozwiązało w sposób kompleksowy problemu zwiększonego importu zbóż i rzepaku z Ukrainy, który stanowił konkurencję dla krajowej produkcji rolnej "- czytamy w raporcie.

Reklama

Z treści zamieszczonego raportu wynika, że problemy z ukraińskim zboże miały swój początek jeszcze podczas kadencji poprzedniego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. "NIK wskazuje, że wyrażona w mediach przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocena sytuacji na krajowym rynku zbóż była błędna i nie oparta na żadnych analizach" - podkreślili kontrolerzy.

Oto pełna LISTA firm sprowadzających zboże z Ukrainy

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa widnieje pełna lista polskich firm, które importowały zboże z Ukrainy. Lista dostępna jest pod tym linkiem.