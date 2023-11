We wtorek w Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro.

Jak głosowano?

Wniosek ten złożył podczas ubiegłotygodniowej debaty nad projektem klub Konfederacji. Za odrzuceniem projektu głosowało 94 posłów, przeciw było 304, wstrzymało się 43.

Przeciw odrzuceniu projektu opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie KO (155), Polski 2050 (33), PSL (32), Lewicy (26) i Kukiz15 (2).

W klubie PiS głosy podzieliły się niemal po połowie - 76 posłów było za odrzuceniem, 56 było przeciw, a 43 wstrzymało się od głosu.

Jak głosował Jarosław Kaczyński?

Przeciw odrzuceniu projektu był m.in Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Rafał Bochenek i Radosław Fogiel, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Katarzyna Sójka.

Za odrzuceniem głosowali m.in.: Marlena Maląg, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Ryszard Terlecki, Paweł Szefernaker, Henryk Kowalczyk, Marek Kuchciński.

Kto nie zagłosował?

Od głosu wstrzymał się m.in. Zbigniew Rau, Paweł Szrot i Sebastian Kaleta. Nie głosowało 16 posłów PiS, m.in. Zbigniew Ziobro.

Natomiast posłowie wnioskodawcy z Konfederacji zagłosowali całościowo za odrzuceniem projektu (18 posłów).

Finansowanie in vitro

Zgodnie z projektem, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Corocznie z budżetu miałoby być przeznaczane na realizację programu nie mniej niż 500 mln zł.

Po tym jak Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, jeszcze we wtorek trafił on do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Komisja Zdrowia za finansowaniem in vitro

Na początku posiedzenia poseł PiS Piotr Uściński złożył wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, które - jak zaproponował - miałoby się odbyć 15 grudnia. Wniosek odrzucono w głosowaniu.

Komisja Zdrowia przyjęła kilka poprawek posłanki Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Pomaski. Jedna z nich zakłada, że co roku z wykonywania ustawy będzie sporządzane sprawozdanie. Chodzi o to - jak uzasadniała Pomaska - by obywatele wiedzieli, czy pieniądze na finansowanie in vitro są efektywnie wydawane.

Komisja poparła też poprawkę posłanki Pomaski wprowadzającą nowy termin rozpoczęcia programu finansowania in vitro - jest to 1 czerwca 2024 roku.

Poprawki PiS odrzucone

Podczas wtorkowego posiedzenia odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Część z nich posłowie PiS zgłosili jako poprawki mniejszości.

Tuż przed głosowaniem nad całością projektu ustawy poseł PiS Piotr Uściński zwrócił uwagę, że procedura in vitro ma być dostępna dla wszystkich potrzebujących. Pytanie jest takie, czy w tym uważa pan również, że będzie dostępna dla par homoseksualnych? - powiedział Uściński, zwracając się do przewodniczącego Komisji Zdrowia Bartosza Arłukowicza (KO).

Pan sobie poczyta, to pan będzie wiedział - odpowiedział Arłukowicz. Ale to były pana słowa, że dla wszystkich będzie dostępna. Czy dla par homoseksualnych również? (...) Przed głosowaniem to jest ważne - dopytywał Uściński.

Panie pośle, przystępujemy do rozpatrzenia całości ustawy. Jeśli pan chce zabrać głos, zapraszam po rozpatrzeniu (...) Jak pan nie wie, to pan doczyta. Powiedziałem to jasno. Ja nie zamierzam zajmować się edukacją posłów PiS-u, a teraz zagłosujcie tak, jak to uważacie za stosowne - odparł Arłukowicz.

W głosowaniu nad całością projektu ustawy za opowiedziało się 21 posłów, przeciw było 6, wstrzymało się 4 posłów.