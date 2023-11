Zawsze ta procedura była dopuszczalna, zawsze była możliwa. To była tylko kwestia refundowania, refinansowania. Jest bardzo wiele procedur bardzo wielu przypadłości, które różni ludzie wnioskują, aby były refinansowane. Ja akurat osobiście zawsze za tym optowałem, znam wiele par, które też z tej procedury korzystają, wiem jak bardzo ważne jest to, aby realizować rzeczywiście wszystkie możliwe środki po to, aby potomstwo mogło się pojawić - powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu.

W sieci krąży nagranie z briefingu premiera, na którym widać reakcje dziennikarzy na słowa Morawieckiego o in vitro. Dziennikarz RMF FM Roch Kowalski wyglądał na zaskoczonego wypowiedzią premiera.

Obrady o finansowaniu in vitro z budżetu państwa

W Sejmie trwają obecnie obrady nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Zgodnie z projektem, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej dotyczącej leczenia niepłodności, obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

Jednakże, opinie na ten temat są podzielone. Niektórzy posłowie, jak Rafał Bochenek, ogłosili, że poprą projekt dotyczący in vitro, natomiast inni, jak Przemysław Czarnek, jednoznacznie protestują. Lewica jest zdecydowanie za wprowadzeniem finansowania in vitro w Polsce.

Minimalna wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa określona w projekcie, która każdego roku ma zostać przeznaczona na jego realizację, wynosi nie mniej niż 500 mln zł.

In vitro

Termin "in vitro" pochodzi z łaciny i oznacza "w szkle". Jest to termin stosowany do opisania badań biologicznych, które odbywają się w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. Przykładem procesu biologicznego odbywającego się in vitro jest odtwarzanie w laboratorium reakcji chemicznych, zwłaszcza syntezy złożonych związków organicznych, które normalnie zachodzą w komórkach organizmów, lub praca z żywymi komórkami, które zostały wyizolowane z organizmu macierzystego i umieszczone w warunkach laboratoryjnych, które umożliwiają podtrzymanie ich życia.

Jednym z najbardziej znanych zastosowań in vitro jest zapłodnienie in vitro. Jest to metoda zapłodnienia, która polega na połączeniu komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym