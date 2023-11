Sejm rozpatrywał we wtorek projekt uchwały ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Wystąpienie Brejzy

Brejza zabrał głos po ministrze sprawiedliwości Marcinie Warchole, który wystąpił na zakończenie debaty nad projektem uchwały.

Co wpisaliście do wniosków o kontrolę operacyjną? Co wpisaliście? Dziennikarze +Superwizjera+ ujawnili: wpisaliście pomówienia, że ja brałem udział w sprawie wyłudzania rachunków za pluszowe wiewiórki, kalendarze itd. To wszystko zostało zweryfikowane negatywnie zanim wy to wpisywaliście do wniosku, co więcej akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu rok temu - mówił Brejza.

To, co wy wpisaliście do tego, nie potwierdziło się. Innymi słowy ja byłem pomawiany w śledztwie, pomówienie zostało wykorzystane do wyłudzenia zgody przez was, przez pana Bogdana Święczkowskiego (ówczesny prokurator krajowy), przez pana Grzegorza Ocieczka (zastępca szefa CBA) i to, co robi pan Krzysztof Sierak (zastępca Prokuratora Generalnego), co pan robił w Senacie, jest próbą wyłudzenia zgody wtedy z Senatu na uchylenie immunitetu. Skierowaliście to w czasie, kiedy już nie było posiedzenia Senatu licząc na to, że Senat tego nie rozpozna. Ja się niczego nie boję, zadeklarowałem chęć rezygnacji z immunitetu - mówił w Sejmie Brejza, który w poprzedniej kadencji był senatorem.

Dodał, że wystarczy ws. Pegasusa sprawdzić jedną rzecz, "co wy poświadczyliście we wnioskach do sądu, co wpisaliście, jakie pomówienie". Ujawnijcie te wnioski dzisiaj i czy to, o co mnie pomawialiście się potwierdziło - apelował Brejza.

Kropiwnicki o Warchole: Ciągle manipuluje

Przedstawiciel wnioskodawców projektu uchwały Robert Kropiwnicki (KO) odnosząc się do wypowiedzi Marcina Warchoła powiedział: Pan minister pięknie mówił, ale ciągle pan manipuluje, panie ministrze. Dlaczego nie ujawnicie tych wniosków, o których mówił poseł Brejza? Przecież tam ewidentnie kłamaliście. To, że okłamaliście sąd, to nie jest powód do chluby. Mówienia o tym, że okłamaliście sąd i sąd na podstawie fałszywych wniosków dał zgodę, tylko że też nie dawał zgody na Pegasusa, tylko na kontrolę operacyjną i to jest bardzo istotne, że okłamaliście sąd podwójnie, bo oszukaliście sąd co do faktów, a potem co do narzędzi. I takie są dzisiaj fakty - podkreślił Kropiwnicki.

Wy cały czas manipulujecie wyrokiem, manipulujecie wyrokiem sądu TK z 2011 r., w którym Trybunał wyraźnie powiedział, że oczywiście, że państwo ma prawo używać narzędzi najnowocześniejszych, bo to jest absolutnie ważne dla funkcjonowania sprawnego państwa, tylko zapominacie o tym, że nie wolno używać tych narzędzi nawet najnowocześniejszych, niezgodnie z prawem, że nie wolno oszukiwać sądu, że nie przystoi oszukiwać sądu, oprócz tego, że to jest przestępstwo, że te narzędzia trzeba wykorzystywać zgodnie z prawem - podkreślił Kropiwnicki.

Ocenił, że "Pegasus okradał ludzi z prywatności i z istoty prywatności, czyli ze sfery intymności".