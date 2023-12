Obowiązuje ustawa o CPK, pełnomocnik ds. CPK jest stroną licznych postępowań administracyjnych, które się toczą, trzeba je przeprowadzić do końca. Niemianowanie pełnomocnika ds. CPK byłoby niedopełnieniem obowiązku przez premiera - mówił Marcin Horała w RMF FM.

"Całkowita rezygnacja z CPK będzie trudna"

Całkowita rezygnacja z CPK będzie trudna. Będzie wymagała dużego wysiłku. CPK jest już bardzo zaawansowany. Przede wszystkim jest to ustawa. Zasadniczo należałoby zmienić ustawę o CPK. Ale prezydent już zapowiedział, że CPK to jest jeden z tych strategicznych projektów, którego będzie bronił. A przyszła, domniemana koalicja nie będzie miała większości wystarczającej do odrzucenia prezydenckiego weta - mówił Horała.

Horała o KPO

Na cały szereg projektów dostaliśmy też środki unijne, które w przypadku niezrealizowania trzeba by było oddać. Kilka projektów CPK jest częścią polskiego KPO, więc ich niezrealizowanie oznaczałoby niezrealizowanie któregoś tam kolejnego kamienia milowego w ramach KPO - tłumaczył Horała w RMF FM.

To wymagałoby świadomej decyzji o tym, że nie zrealizujemy KPO, co raczej dla nowego rządu wydaje się być herezją. Albo wymagałoby przeprowadzenia całej procedury rewizji KPO - dodał.