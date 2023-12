"Miłość do Polski pomyliła się panu z miłością do kasy" - powiedział Jakub Rutnicki z KO do Marcina Horały z PiS podczas debaty w Polsat News. Rozmowa w studiu dotyczyła posiedzenia Sejmu 11 grudnia, kiedy to swoje expose wygłosi premier Mateusz Morawiecki.